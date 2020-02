Cardiologie aperte domenica 9 febbraio 2020 presso l’ospedale Casati di Passirana

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 febbraio 2020 – Il cuore è il motore del nostro corpo quindi bisogna averne grande cura. Per promuovere e diffondere questo messaggio l’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica cardiologica dell’Asst Rhodense anche quest’anno aderisce alla manifestazione nazionale “Cardiologie aperte” promossa dalla Fondazione Per il tuo cuore.

Domenica 9 febbraio dalle ore 13,30 alle 17,30 presso l’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Passirana si potranno fare elettrocardiogrammi gratuiti e senza prenotazione, il referto sarà mandato direttamente al medico curante, inoltre sarà possibile farsi fare la misurazione della pressione arteriosa, il Calcolo personalizzato del rischio cardiovascolare e un colloquio dietologico personalizzato.

Una giornata dove si potranno avere informazioni, ritirare opuscoli relativi alla prevenzione cardiovascolare e ad alcune condizioni patologiche come l’infarto del miocardio, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, si potranno vedere filmati e diapositive su temi come la corretta alimentazione, gestione dell’ansia e dello stress.

Tutti i professionisti presenti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini, se le condizioni meteo lo consentiranno, con la collaborazione delle fisioterapiste dell’ospedale verranno anche organizzati dei piccoli gruppi di cammino all’interno del giardino dell’ospedale che partiranno ogni mezz’ora a cominciare dalle ore 14. L’Asst Rhodense ribadisce che l’attività fisica è molto importante nella prevenzione di malattie cardiovascolari.

Redazione

Redazione