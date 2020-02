CORONAVIRUS, ASSESSORE GALLERA: NESSUNA DIVERGENZA CON PRESIDENTE FONTANA, GIUSTA PREOCCUPAZIONE PER NUOVI ARRIVI

SISTEMA LOMBARDO ATTIVO, ESEGUITI OLTRE 70 TEST, TUTTI NEGATIVI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2020 – “Da alcune ricostruzioni apparse in

queste ore viene raccontata una contrapposizione fra le

dichiarazioni del presidente Fontana e quelle del sottoscritto.

Respingo con assoluta nettezza questa ipotesi”.

Lo afferma in una nota l’Assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Giulio Gallera.

“Nella mattinata di oggi – prosegue Gallera – nel corso di una

chiacchierata con alcuni giornalisti a margine del Consiglio

regionale ho affermato che l’iniziativa del presidente Fontana e

degli altri Governatori e’ giusta e positiva, perche’ invita il

Governo ad approfondire la delicatissima tematica dell’arrivo di

cittadini cinesi in Italia attraverso percorsi non diretti

(l’Italia ha infatti chiuso i voli provenienti dalla Cina),

effettuati con scali intermedi o in aeroporti di nazioni a noi

vicine per poi completare il viaggio con auto e treni. Emerge

quindi la necessita’ di controllarne lo stato di salute e tenerlo

monitorato. Le posizioni evidenziate dai Governatori hanno

peraltro trovato un riscontro in affermati professionisti quali

i professori Burioni e Ricciardi”.

“Dall’altro lato – sottolinea Gallera – nel mio ruolo di

assessore alla Sanita’, e quindi di colui che e’ chiamato ad

attuare le azioni di prevenzione, mi sono limitato ad

evidenziare che fino ad oggi il Ministero e l’Istituto Superiore

di Sanita’ hanno emanato circolari che non prevedano restrizioni

per bambini e ragazzi che rientrano dalla Cina”.

“Infine – conclude l’Assessore Gallera – posso dire che il

sistema di Regione Lombardia e’ solido, reattivo ed efficiente.

Fino ad oggi abbiamo valutato 70 casi (persone che richiamavano

sintomi particolari e che provenivano da quelle aree), presi in

carico e messi in isolamento attraverso percorsi di fast track,

quindi sottoposti a test scientifici che hanno dato tutti esito

negativo. Il sistema sanitario lombardo sta attuando le linee

guida emanate dal Ministero con grande puntualita’ ed efficienza

e continuera’ a farlo qualunque implementazione verra’ richiesta”.