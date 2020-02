Giorno del Ricordo: le iniziative a Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 4 febbraio 2020 – L’amministrazione comunale promuove la celebrazione del Giorno del Ricordo 2020 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Sabato 8 febbraio, presso il Teatro Lirico, si terrà lo spettacolo-concerto “mai più guerre, per non dimenticare”, a cura della Band dei Sindaci di Anci “Genteincomune” e con la partecipazione degli alunni del Liceo Scientifico D. Bramante. Domenica 9 febbraio, al Parco ai Martiri delle Foibe di via Melzi, verrà deposta la corona di alloro presso il cippo dedicato ai martiri delle Foibe. Interverrà anche il sindaco Chiara Calati. Alle 18, alla Basilica di San Martino, si terrà la Santa Messa a suffragio delle vittime delle persecuzioni. Sabato 15 febbraio alle ore 17 sarà inaugurata la mostra “Conoscere per ricordare” allestita in Casa Giacobbe dove, alle 17.30, si terrà la conferenza intitolata “Dalle foibe all’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia. “Oggi più che mai è importante impegnarsi ad ogni livello per contrastare la diffusione di un sentimento di odio. Sono lieta di presentare alla città un calendario così ricco dedicato al Giorno del Ricordo”, ha affermato il sindaco Chiara Calati.