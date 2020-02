Magenta. Inaugurata la mostra ‘Civiltà dell’acqua in Lombardia’

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 4 febbraio 2020 – É stata inaugurata sabato 1 febbraio la mostra ‘Civiltà dell’acqua in Lombardia’ che resterà esposta in Casa Giacobbe fino a domenica 9 febbraio. L’esposizione, realizzata da Anbi Lombardia e dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, si inserisce nella rassegna di eventi dedicati ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci organizzata e promossa dal Comune di Magenta e dal Consorzio dei Navigli.

L’esposizione si compone di una rassegna fotografica che ripercorre e analizza il rapporto tra il territorio e l’acqua, intesa come risorsa di inestimabile valore, mettendo in risalto le opere, come quelle realizzate da Leonardo Da Vinci, che hanno saputo imbrigliarne la forza mettendola al servizio dell’umanità. La seconda parte dell’esposizione è invece composta dalla mostra ‘Acquachefà’, di proprietà del Consorzio Villoresi, la quale ha lo scopo di raccontare, attraverso una rete di oltre 5.000 chilometri di canali, una storia di luoghi, persone e opere d’acqua che hanno plasmato il paesaggio e dato sviluppo al territorio. Una mostra che pone l’accento sui molteplici usi dell’acqua. L’evento vede coinvolti anche gli studenti dell’Istituto Einaudi e del Liceo Quasimodo i quali, assieme ai volontari dell’Associazione Amici dell’Arte, collaborano all’apertura della mostra al pubblico, mentre i ragazzi del Liceo Musicale, durante la cerimonia di inaugurazione, hanno intrattenuto i numerosi visitatori presenti con un’esibizione. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.