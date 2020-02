Magenta. Oltre mille atleti di corsa per la StraMagenta 2020

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 4 febbraio 2020 – Si è svolta domenica 2 febbraio la settima edizione della StraMagenta. Una giornata speciale alla quale hanno partecipato oltre mille atleti e che ha fatto registrare il nuovo record della StraMagenta firmato da Francesco Carrera che ha corso i 10 chilometri in meno di 30 minuti. L’evento è stato organizzato da New Run Team in collaborazione con il Comune di Magenta. Un ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile Magenta, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazione Radioamatori, Fukai Karate, Bersaglieri, Protezione Civile di Novara, Croce Bianca e alle Forze dell’Ordine.

“Magenta sta diventando sempre più un’importante realtà per lo sport a livello nazionale e internazionale – ha affermato il sindaco Chiara Calati ricordando che – la StraMagenta richiama atleti di altissimo livello. L’evento – ha proseguito il primo cittadino – è anche un mezzo per diffondere la cultura dello sport, per promuovere stili di vita sani e per vivere il territorio”, ha concluso Calati.

“Il lavoro di squadra dà sempre ottimi risultati – ha commentato l’assessore allo Sport Luca Aloi – ringrazio tutta la macchina comunale, dagli uffici ai dirigenti passando per i miei colleghi di giunta che hanno collaborato a questo evento. StraMgenta ha rappresentato per la città una vetrina di livello Nazionale. Come assessore allo Sport – ha concluso Aloi – sono felice di vedere come il mondo associativo e quello privato, attraverso gli sponsor, siano capaci di collaborare al fine di promuovere stili di vita e sport sani che coinvolgono sempre più persone”.

Classifica generale maschile

1- Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) 29′ 43” 2- Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana) 29′ 48” 3- Badr Jaafari (Varese Atletica Asd) 30′ 27” 4- Hicham Kabir (C.S: S. Rocchino) 30′ 32” 5- Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana) 30′ 54”

Classifica generale femminile

1- Silvia Oggioni (Pro Sesto Atl.) 33′ 55” 2- Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria Milano) 33′ 58” 3- Silvia Radaelli (Free-zone) 35′ 56” 4- Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano) 36′ 32” 5- Francesca Durante (Gav Gruppo Atletica Verbania A) 36′ 44”

