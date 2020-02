(mi-Lorenteggio.com) Opera, 4 febbraio 2020 – Forti disagi al traffico e circolazione temporaneamente interrotta nel pomeriggio di oggi, per un incendio di un camion in transito sulla SS 412 in direzione Milano. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi, con l’utilizzo della schiuma.

Redazione