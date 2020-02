Smog, Cattaneo: 180 milioni annunciati sono fondi di un finanziamento approvato nel 2017

Ci aspettiamo azioni concrete in tempi rapidi per sbloccare altri fondi già annunciati dal Governo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2020 – “Apprendo con favore che saranno trasferiti 180 milioni di euro alle Regioni del Bacino padano e in particolare 60 milioni di euro alla Lombardia. Ricordo che sono risorse di un finanziamento già approvato nel 2017 per l’acquisto di mezzi di trasporto pubblico eco-compatibili”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, commentando la Nota del ministero dell’Ambiente.

“Ora ci aspettiamo azioni concrete in tempi rapidi – ha concluso Cattaneo – anche per rendere disponibili le altre risorse già annunciate dal Governo e per le quali c’è già una decisione formalizzata, ma non ancora i decreti di trasferimento. Mi rifersico ai 12,5 milioni dal ministero dell’Economia come incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti; ai 40 destinati alle Regioni del Bacino padano per politiche di miglioramento della qualità dell’aria. Poiché il ministro Costa proprio a Milano aveva annunciato che ci sono 10 miliardi per il complesso delle politiche di contrasto al cambiamento climatico, salutiamo con favore anche questi fondi e ci aspettiamo che possano essere presto disponibili. Garantiamo che saranno spesi presto e bene a favore di progetti volti a migliorare la qualità dell’aria”.

