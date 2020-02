Agrate Brianza. Travolto dalla sua auto, 40enne trasportato in elicottero al San Gerardo

(mi-lorenteggio.com) Agrate Brianza, 5 febbraio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in via Cardano, 2, nel centro direzionale Colleoni, un 40enne, B. L., è rimasto travolto dalla sua auto, dopo esser sceso dalla vettura in un parcheggio, riportando un trauma al bacino e una frattura all’arto inferiore. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

V. A.