INFORTUNIO SUL LAVORO A TAVAZZANO: DECEDUTO 21ENNE DI TEGLIO (SONDRIO)

(mi-lorenteggio.com) Tavazzano con Villavesco, 4 febbraio 2020 – Infortunio sul lavoro mortale questa sera, in via Attilio Orecchia, quanto il medico dell’automedica di Lodi ha constatato il decesso di un ragazzo di 21 anni, residente a Teglio, in provincia di Sondrio, dopo esser stato chiamato per prestare soccorso. Ma, non c’è stato nulla da fare, il giovane è stato rinvenuto in posizione prona, schiacciato tra un camion e il muro, privo di vita. In corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.