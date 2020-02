Inter-Milan, chi vince il Derby? Nerazzurri favoriti nelle quote, ma occhio alle sorprese…

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2020 – Manca sempre meno per le luci a San Siro: domenica illumineranno “La Scala” ancor di più perché è di nuovo tempo di stracittadina, scontro fratricida per il dominio sul Duomo e sui Navigli. Domenica è di nuovo tempo di Derby per Inter e Milan, una rivalità lunga oltre un secolo, tra certezze da confermare e dubbi da scacciare.

Mai come quest’anno, forse, il Derby ha un valore simbolico altissimo. Già lo aveva nello scorso mese di settembre, quando l’Inter di Antonio Conte venne fuori con tutto il suo carattere annichilendo il già fragile Milan di Giampaolo, arrivato proprio in occasione della stracittadina ad un epilogo rapido e veloce, sicuramente fallimentare. Ma questo derby, dicevamo, ha un valore ancora più ampio perché capita in un crocevia fondamentale della stagione per ambedue le milanesi: per l’Inter, a caccia della Juventus con un occhio alla pur ottima Lazio, e per il Milan, che deve cementificare i risultati, ancora modesti, ottenuti in un inizio di 2020 che ha ridato piccole gioie ad una tifoseria, quella rossonera, abituata più a soffrire che ad altro nell’ultimo quinquennio.

Ma che Derby sarà? Battaglia vera, c’è da giurarci perché questa partita, probabilmente, è un punto di non ritorno. Per l’Inter, che per tutti, compresi i bookmakers, parte coi favori del pronostico nel tabellone delle quote scommesse relative alla prossima giornata di Serie A, godendo anche della possibilità di sfruttare l’effetto “casa”: bwin quota a 1.95 Antonio Conte ed i suoi ragazzi che, complici due stop nelle ultime tre, hanno ripreso la caccia alla Juve vincendo bene contro l’Udinese nella scorsa giornata. Giocoforza occorre continuità, per agganciare i bianconeri che, sconfitti a Napoli, hanno subito ripreso la marcia vincendo contro la Fiorentina. Per Lukaku e compagni è una sorta di match point: vincendo il derby si incalzerebbe la Juventus. Inoltre il mercato, seppur Conte non abbia evitato le solite critiche alla società, ha portato linfa nuova e qualità: sfruttando i nuovi innesti l’Inter ha la possibilità di aggiungere qualità alla già solida quantità. Ci sono i mezzi fisici e tecnici per vincere la stracittadina, anche dal punto di vista motivazionale. Un passo falso rappresenterebbe uno stop che oggi come oggi i nerazzurri non possono permettersi.

Situazione diversa, in casa Milan, rispetto all’andata: i rossoneri chiaramente partono contro il favore del pronostico, ma occhio a sempre possibili colpi di scena. Il Milan di Pioli ha un’altra mentalità, cementificata dall’effetto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, dal suo ritorno a Milano, ha rigenerato una squadra in balia delle onde per tutta la prima metà di campionato, rilanciando gli animi e le prospettive rossonere soprattutto in vista di un futuro che necessità di certezze. Nonostante lo scialbo, e sofferto, 1-1 in casa contro il Verona nell’ultima uscita, il Milan in questo 2020 ha sempre vinto: ha scalato la classifica, si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia, insomma, si è rimesso in gioco ed ha cominciato a raccogliere qualche risultato. Magro, certamente, per ora, ma comunque significativo in termini di continuità. Un buon risultato al derby lancerebbe i rossoneri, c’è da scommetterci, in orbita e sulle onde dell’entusiasmo. Entusiasmo che accompagnerà tutto il gruppo domenica sera, nonostante un boccone duro da provare a mangiare. Basterà, per Ibra e compagni, questa ventata di entusiasmo portata dal 2020?