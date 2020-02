LOMBARDIA, REGIONE: SU UTILIZZO SOCIAL NETWORK CI ATTERREMO A POLICY CHE STA ELABORANDO AGCOM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 febbraio 2020 – “L’Agcom sta elaborando una policy per l’utilizzo dei social network da parte di tutti i dipendenti pubblici a cui Regione Lombardia si atterrà”. Così, in una Nota, Regione Lombardia replica alle dichiarazioni del presidente del Gruppo consigliare del PD, Fabio Puizzul, in merito alla presentazione in commissione consigliare del Piano della Comunicazione e più specificatamente all’utilizzo dei social social network da parte degli stessi.

“Da parte sua Regione Lombardia, come fa la maggior parte delle aziende – prosegue la Nota – ritiene corretto e utile informare i propri dipendenti delle iniziative e delle azioni che mette in campo a favore dei cittadini, quali ad esempio lo sconto sulla domiciliazione del bollo auto o la misura ‘nidi gratis’. Nulla di più”.

Redazione