(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 febbraio 2020 – Il 21 gennaio 2020 è partito in ASST Rhodense il Progetto GAIA, un’iniziativa basata sul “Protocollo di Mindfulness Psicosomatica” rivolto a tutti i dipendenti. Il Progetto si articola in 12 incontri monosettimanali ed è basato sull’innovativo Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) che applica le conoscenze derivate dalle neuroscienze con un approccio educativo “integrale” e multidimensionale alla persona, utilizzando le più efficaci pratiche di consapevolezza di sé, di benessere psicofisico e di intelligenza emotiva, per sviluppare le Life Skills, le “competenze della vita” raccomandate dall’OMS. La Direzione Strategica, da sempre sensibile alle tematiche relative al miglioramento del benessere lavorativo dei propri dipendenti, ha promosso il progetto che è realizzato dalla referente, Giacinta Isorni, Istruttore certificato di Mindfullness, con il coordinamento della rete WHP aziendale, del CUG e della Medicina del Lavoro. Il “Progetto Gaia” è un programma di educazione alla consapevolezza globale e alla salute psicofisica ideato e sviluppato da un’equipe di docenti, professori universitari, educatori, psicologi e medici dell’associazione di promozione sociale “Villaggio Globale” di Bagni di Lucca, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuto dal Club UNESCO di Lucca. Il Progetto è stato realizzato con eccellenti risultati su oltre 24.000 giovani e adulti in centri, scuole e ospedali in tutte le venti regioni italiane. Numerose ricerche scientifiche ne dimostrano l’efficacia nel migliorare lo stress, l’ansia e la depressione, i disturbi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito come le “malattie del nostro tempo”, che generano disagio psicosomatico, violenza di genere, aggressività e isolamento. Chi fosse interessato ad approfondire il progetto, può trovare maggiori informazioni ai link www.progettogaia.eu e www.benessereglobale.org