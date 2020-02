Pasturo (Lecco). Escursionista soccorso sulla Grigna Settentrionale

(mi-lorenteggio.com) PASTURO (LC), 5 febbraio 2020 – – Soccorso nel pomeriggio per un escursionista in difficoltà sulla Grigna settentrionale. L’allertamento alla Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Lariana CNSAS è arrivato poco dopo le 14:00, da parte della Centrale SOREU di AREU. L’uomo, 40 anni, residente nella Brianza lecchese, era bloccato all’altezza del bivacco Merlin, incapace di proseguire. Stava scendendo ma a causa del fortissimo vento in quota e anche perché non aveva un’attrezzatura adeguata alla situazione non riusciva a proseguire e allora ha chiamato i soccorsi. La Centrale ha attivato subito CNSAS e Vigili del fuoco; al momento non era possibile intervenire con l’elicottero, per le condizioni di vento forte.

I soccorritori sono saliti con la jeep fino all’Alpe di Pialeral e poi, ben attrezzati per recuperarlo, lo hanno raggiunto a piedi. Il giovane era nei pressi del vecchio bivacco, molto infreddolito ma illeso. I tecnici gli hanno fornito i ramponi e quanto necessario per scendere in sicurezza, lo hanno legato e accompagnato a valle. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi interventi avvenuti in condizioni simili: l’attrezzatura è fondamentale, i ramponcini non sono adatti a certi tipi di terreno, ci vogliono i ramponi veri e propri. Sulla Grigna le condizioni di innevamento sono ottime ma siamo in inverno e quindi ci vuole un equipaggiamento.