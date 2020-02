Più ambulanze per le manifestazioni a Buccinasco

La Croce Verde Soccorso ha ottenuto l’autorizzazione per l’assistenza durante gli eventi. L’associazione si aggiunge al Comitato locale della Croce Rossa in modo da assicurare una presenza sempre più puntuale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 5 febbraio 2020 – Un’ottima notizia per Buccinasco e i cittadini di tutto il nostro territorio. L’associazione Croce Verde Soccorso ha ottenuto l’autorizzazione per presenziare a manifestazioni ed eventi in modo da assicurare l’assistenza. Un presidio importante che si aggiunge a quanto già assicurato dalla Croce Rossa di Buccinasco.

“Un traguardo importante per l’associazione – commenta il sindaco Rino Pruiti – e per la nostra città. A Buccinasco come è noto il Comune e le associazioni organizzano numerose manifestazioni durante tutto l’anno ed è importante poter contare sull’assistenza. Ringraziamo sia i volontari della Croce Rossa che non ci fanno mai mancare il loro sostegno e auguriamo buon lavoro anche ai colleghi della Croce Verde Soccorso, una grande risorsa per il nostro territorio”.

L’associazione da anni collabora gratuitamente con le farmacie comunali e le associazioni del territorio, organizzando corsi di primo soccorso e per l’utilizzo dei defibrillatori e proponendo check up della salute (con misurazioni di pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, glicemia). Da aprile all’associazione è stata assegnata la sede comunale di via Marsala. Il prossimo passo sarà ottenere la convenzione con AREU per i servizi di emergenza e urgenza.

