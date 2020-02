REGIONE, MAZZALI (FDI): OGGI AL PIRELLONE CONVEGNO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO ORGANIZZATO DA FDI

“

Regione Lombardia è al fianco dei datori di lavoro con il Piano Regionale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Piano intende ridurre i tempi burocratici per una più efficace applicazione della regola a uniformare gli standard dei controlli previsti a carico degli enti preposti, a fornire strumenti telematici in sostituzione dei modelli cartacei, a limitare le criticità tra enti e parti sociali adottando più efficaci sistemi di dialogo e confronto. Di contro intende responsabilizzare le imprese a una maggiore attenzione nei confronti delle politiche di Responsabilità Sociale, a una adozione più diffusa delle buone prassi e dei sistemi di autocontrollo.

Il piano Regionale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro si pone due principali obiettivi: ridurre il numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali e provvedere a un più capillare sostegno alle imprese, avvalendosi di una rete di operatori professionali (rete di pari) che avranno il compito di elaborare e condividere un metodo di comunicazione trasversale tra i soggetti coinvolti (istituzioni, imprese, organi sindacali). Ampio spazio infine a livello regionale è dedicato alla formazione specifica dei lavoratori.

Con questo non vuol dire che già tutto è stato fatto. Dobbiamo continuare a sensibilizzare aziende e professionisti tenendo alta l’attenzione sul tema”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia