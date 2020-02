Sanremo. Clean beach tour con Piero Pelù: raccolti in un’ora venti metri cubi di rifiuti

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 5 febbraio 2020 – Giornate intense a Sanremo per i nostri inviati, Ghyblj (Francesco Lombardi), e La Bersagliera (Cristina Montepilli). Stamane, presso la spiaggia di Bussana, hanno partecipato al Clean beach tour con Piero Pelù, cantante in gara al Festival.

Nella settimana del Festival della Canzone Italiana il Clean Beach Tour fa tappa a Sanremo. L’iniziativa targata Legambiente con patrocinio del Comune di Sanremo, alla presenza del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, del presidente ligure dell’associazione Santo Grammatico, del sindaco Alberto Biancheri e degli assessori Lucia Artusi e Silvana Ormea, si è svolta sulla spiaggia di Bussana, vicino Sanremo, per una pulizia straordinaria del litorale. Il blitz vede impegnati in prima linea il rocker Piero Pelù e l’amministrazione comunale di Sanremo. Duplice l’obiettivo: ripulire la spiaggia di Bussana invasa da plastica, rifiuti ingombranti, legno, metalli, detriti e tronchi d’albero, e sensibilizzare l’opinione pubblica sul loro corretto smaltimento e sul problema del marine litter.

Una mission raggiunta grazie ai 300 volontari che hanno raccolto in un’ora venti metri cubi di rifiuti: bottiglie e buste di plastica, pneumatici, cassette e numerosi frammenti di polistirolo a dimostrazione che la plastica e il marine litter rappresentano la seconda emergenza planetaria, dopo la crisi climatica, che minaccia anche Pelagos, il Santuario dei mammiferi marini; specie che stanno pagando in misura maggiore le conseguenze di questo inquinamento. Per questi motivi Legambiente chiede che venga approvato definitivamente, entro la prossima estate, il disegno di legge sul fishing for litter promosso dal ministro dell’ambiente Sergio Costa e dalla deputata Rossella Muroni, per permettere finalmente ai pescatori di fare gli spazzini del mare e, inoltre, che l’Italia recepisca entro il 2021 la direttiva europea sulla plastica monouso.

Vittorio Aggio