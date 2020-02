URBANISTICA. PGT DA OGGI EFFICACE CON PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

Tre obiettivi per Milano 2030: case in affitto a prezzi accessibili, riduzione del consumo di suolo e rigenerazione delle periferie. On line una scheda con le FAQ per i professionisti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2020 – Con la pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) è da oggi pienamente efficace il Piano di Governo del Territorio, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e la variante del Piano delle Regole, deliberato il 14 ottobre scorso dal Consiglio Comunale.

Il grande impegno degli uffici, che hanno lavorato per aggiornare tutti i documenti e le tavole con le osservazioni e gli emendamenti approvati in fase di discussione, ha consentito di ridurre i tempi di pubblicazione rispetto ai Piani precedenti.

Sul sito del Comune di Milano, oltre a tutte le documentazioni del Piano e ad una sintesi dello stesso, è possibile consultare una scheda di FAQ, in grado di fornire chiarimenti sui temi più comuni ai professionisti del settore.

Il Piano per Milano 2030 diventa quindi operativo. Le nuove regole perseguono tre obiettivi prioritari per una città più equa e sostenibile: incremento dell’offerta di case in affitto a prezzi accessibili, tutela del territorio con la riduzione del 4% del consumo di suolo rispetto al Piano precedente, rigenerazione delle periferie a partire dalle piazze e dalla lotta agli edifici abbandonati.

