95^ FIM International Six Days Enduro Italia 2020

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2020 – Mentre il motore dell’organizzazione gira già a pieni giri è iniziata la fase più calda del conto alla rovescia verso la Sei Giorni 2020.

In questa lunga cavalcata verso la data di inizio della gara che si svolgerà dai 31 agosto al 5 settembre tra Lombardia e Piemonte, il Comitato Organizzatore ha programmato una serie di appuntamenti che permetteranno di entrare nel clima Sei Giorni con largo anticipo: l’evento apripista sarà la serata SixDays OneNight fissata per giovedì 20 febbraio presso Ciapa La Moto a Milano.

Hanno già garantito la presenza alla serata i piloti che hanno vestito la maglia azzurra alla scorsa Sei Giorni in Portogallo Matteo Cavallo, Davide Guarneri, Rudy Moroni, Thomas Oldrati ed Enrico Zilli, e con loro gli inossidabili Giovanni Sala, Stefano Passeri e Mario Rinaldi che, dopo aver riempito il medagliere tricolore enduro con la loro lunga scia di successi, hanno nuovamente dominato vincendo lo scorso anno il Vintage Trophy alla Six Days di Portimão.

È attesa la formazione completa dei più forti team mondiali, quali Beta Boano, Honda Racing RedMoto World Enduro Team e Sherco CH Racing, e non mancheranno due medagliati top rider della storia dell’enduro quali Pierluigi Rottigni e Tullio Pellegrinelli. Sarà presente Nicola Dutto, special guest di ritorno dalla Africa Eco Race, ed altri ospiti importanti potrebbero confermare la partecipazione nei prossimi giorni.

Nel corso della serata i componenti del Comitato Organizzatore, Giorgio Bandoli, Edoardo Zucca e Valter Carbone, sveleranno i primi attesi dettagli tecnici della SIX DAYS ITALIA 2020.

Infine, novità assoluta, saranno fornite le prime anticipazioni sul raid 6DAYS ADVENTURE, evento turistico che si svolgerà in concomitanza con la 95^ International Six Days Enduro con partenza ed arrivo di ogni tappa proprio dallo stesso paddock di Rivanazzano Terme PV.

Redazione