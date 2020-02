COLLIO (BS) – Riportato a valle sano e salvo dal Soccorso alpino

(mi-lorenteggio.com) COLLIO (BS), 6 febbraio 2020. – Riportato a valle sano e salvo dal Soccorso alpino: è finita bene per un escursionista bresciano, 38 anni, residente in Valsabbia. Intorno alle 13:30 la centrale SOREU delle Alpi di AREU ha attivato il CNSAS. L’uomo era in difficoltà lungo la strada che da Cima Caldoline arriva al Passo Maniva e passa sotto il Dosso Alto, nel comune di Collio, a quota 1800. Era illeso ma bloccato in un canale innevato e non riusciva a proseguire. Prima di peggiorare la situazione ha però deciso di chiedere aiuto: una squadra di cinque tecnici lo ha raggiunto, poi gli è stata fornita l’attrezzatura necessaria per continuare in sicurezza, con piccozza e ramponi. Le giornate di sole di questi giorni invogliano a praticare la montagna ma per evitare inconvenienti è sempre importante programmare bene l’itinerario, avere l’attrezzatura e le capacità adeguate al percorso.

V.A.