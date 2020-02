INCIDENTE FERROVIARIO, PRESIDENTE FONTANA ALL’OSPEDALE DI LODI: VICINANZA A TUTTI I FERITI E RINGRAZIAMENTO AI SOCCORRITORI

Milano, 06 febbraio 2020 – Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, dopo aver svolto questa mattina un primo

sopralluogo nella zona in cui si e’ verificato il deragliamento

del treno Frecciarossa, si e’ recato all’Ospedale di Lodi dove

sono ricoverati alcuni dei feriti dell’incidente.

“Un piccolo gesto dovuto – ha spiegato il governatore – per

esprimere la vicinanza della Regione Lombardia a tutte le

persone rimaste ferite. Fortunatamente nessuno dei viaggiatori

ricoverati nelle strutture sanitarie lombarde, seppur provati

dall’accaduto, e’ in condizioni gravi”.

“Colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti i

soccorritori, in primis Areu – ha concluso Fontana – che sono

intervenuti per soccorrere i feriti che, da parte loro, mi hanno

espresso parole di ringraziamento verso il personale

dell’Ospedale di Lodi che li ha accolti con prontezza e assoluta

efficienza”.

Il bilancio definitivo dell’incidente e’ di 2 persone decedute,

31 feriti. Di questi 4 ricoverati in codice giallo a Lodi (2),

Cremona e Pavia, e 27 in codice verde negli ospedali di Lodi

(8), Melegnano (4), Crema (3), Humanitas (3), Codogno (2),

Piacenza (3) e Castel San Giovanni (4).

Redazione