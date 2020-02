LODI. INCIDENTE FERROVIARIO: IL BILANCIO DEFINITIVO DEL DERAGLIAMENTO – VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Lodi, 6 febbraio 2020 – “Il bilancio definitivo delderagliamento del treno Alta Velocita’ Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, in localita’ Cascina Griona, e’ di 2 persone decedute, 31 feriti. Di questi 4

ricoverati in codice giallo a Lodi (2), Cremona e Pavia, e 27 in codice verde negli ospedali di Lodi (8), Melegnano (4), Crema (3), Humanitas (3), Codogno (2), Piacenza (3) e Castel San Giovanni (4)”.

Lo riferisce l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Straordinaria la capacita’ di intervento e di coordinamento dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (AREU) di Regione Lombardia – aggiunge l’assessore Gallera – che ha messo immediatamente in campo l’attivita’ di Consolle Maxiemergenza, 2 elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, 2 automediche, 12 ambulanze e 1 veicolo da 9 posti. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari intervenuti con grande tempestivita’ e professionalita'”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e’ giunto nel luogo in cui si e’ verificato

questa mattina l’incidente ferroviario in provincia di Lodi.

“Rinnovo il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime – ha detto il governatore lombardo – e ringrazio tutti coloro che, per le proprie competenze, hanno lavorato e stanno lavorando per curare i feriti e di ripristinare la situazione”.

“Purtroppo – ha aggiunto il governatore – e’ una vicenda che lascia increduli, in questi casi si prova soprattutto un senso di impotenza. E’ impensabile che si possano verificare situazioni del genere. Ho parlato poco fa con l’amministratore delegato di FS Gianfranco Battisti che, per ora, non mi ha fornito elementi diversi da quelli che conosciamo”.

“Noi sul tema la sicurezza – ha risposto Fontana alle domande dei giornalisti – ogni giorno chiediamo a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) massima attenzione e abbiamo concordato con loro anche una serie di interventi mirati a garantire l’ammodernamento della rete e la realizzazione di interventi tecnologici che garantiscano massima sicurezza. Da oggi la nostra richiestadiventera’ ancora piu’ forte”.

Il M5S Lombardia esprime “profondo dolore per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto nel lodigiano. Ci stringiamo alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita e a tutti i passeggeri coinvolti. Tragedie come queste non devono più accadere.

La sicurezza di infrastrutture e trasporti deve essere garantita insieme a controlli puntuali. Su questo, come nella lotta contro le morti bianche non deve mai essere abbassata la guardia.

Ci auguriamo che le responsabilità di questa terribile tragedia siano accertate al più presto”.

Sul posto si è immediatamente recato il consigliere regionale del M5S Lombardia Marco Degli Angeli, portavoce di quel territorio, per testimoniare concretamente la vicinanza del M5S Lombardia alle vittime.

“Se ci saranno responsabilità, verranno accertate. Adesso però è il momento del cordoglio e della vicinanza ai parenti delle vittime del deragliamento di Lodi di questa mattina. Tutto il lodigiano, il sud-est milanese e la Lombardia si raccolgono intorno alle persone che ora stanno piangendo la perdita di un congiunto e ai feriti che dovranno combattere per sanare cicatrici non solo fisiche”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.