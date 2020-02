LODI. INCIDENTE FERROVIARIO, PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA FONTANA SU LUOGO DERAGLIAMENTO: UNA VICENDA CHE LASCIA INCREDULI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 febbraio 2o20 – Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, e’ giunto nel luogo in cui si e’ verificato

questa mattina l’incidente ferroviario in provincia di Lodi.

“Rinnovo il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle

vittime – ha detto il governatore lombardo – e ringrazio tutti

coloro che, per le proprie competenze, hanno lavorato e stanno

lavorando per curare i feriti e di ripristinare la situazione”.

“Purtroppo – ha aggiunto il governatore – e’ una vicenda che

lascia increduli, in questi casi si prova soprattutto un senso

di impotenza. E’ impensabile che si possano verificare

situazioni del genere. Ho parlato poco fa con l’amministratore

delegato di FS Gianfranco Battisti che, per ora, non mi ha

fornito elementi diversi da quelli che conosciamo”.

“Noi sul tema la sicurezza – ha risposto Fontana alle domande

dei giornalisti – ogni giorno chiediamo a RFI (Rete Ferroviaria

Italiana) massima attenzione e abbiamo concordato con loro anche

una serie di interventi mirati a garantire l’ammodernamento

della rete e la realizzazione di interventi tecnologici che

garantiscano massima sicurezza. Da oggi la nostra richiesta

diventera’ ancora piu’ forte”.