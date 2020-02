Ospedaletto Lodigiano, 6 febbraio 2020 – Alle 5.35, in località Cascina Griona, un treno ad alta velocità, per cause in fase di accertamento è deragliato. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, due elicotteri del 118, una quindicina di ambulanze e alcune auto mediche. Il bilancio è di due morti e diversi feriti. SEGUONO AGGIORMAMENTI