Lucas Biglia di A.C. Milan e Cristiano Biraghi di F.C. Internazionale Milano hanno incontrato i bambini della Junior TIM Cup

Domenica 9 febbraio, due squadre degli oratori saranno presenti allo stadio Giuseppe Meazza e saluteranno i calciatori all’ingresso in campo prima di Inter – Milan

Milano, 6 febbraio 2020 – Dall’oratorio ai grandi stadi della Serie A TIM: per l’ottavo anno consecutivo la “Junior TIM Cup – Il Calcio negli oratori” continua a divulgare la buona pratica sportiva fatta di valori, lealtà e divertimento puro. Il torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A TIM.

Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 77mila ragazzi in tutta Italia, quasi 6mila oratori e fatto disputare più di 30mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base. Ogni settimana, infatti, i ragazzi accoglieranno gli ambasciatori della squadra di Serie A TIM della loro città. Nel weekend, invece, le squadre della Junior TIM Cup 2019-2020 scenderanno in campo negli stadi del grande calcio disputando un’amichevole durante il pre-partita dei match di Serie A TIM. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase Finale nel mese di maggio che sarà ospitata in uno dei prestigiosi stadi della Serie A TIM.

Oggi, Lucas Biglia di A.C. Milan e Cristiano Biraghi di F.C. Internazionale Milano hanno fatto visita all’Oratorio Santa Cecilia per incontrare e giocare con i ragazzi della Junior TIM Cup.

Lucas Biglia: “È sempre un piacere incontrare così tanti bambini, sentiamo il loro sostegno tutte le domeniche. Ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, andavo al campetto con mio fratello maggiore. Grazie a lui ho iniziato a dare i primi calci ad un pallone, non mollando mai sono arrivato anche a giocare una finale dei Mondiali con l’Argentina. Quello che conta più di tutto però è essere campioni fuori dal campo, nella vita di tutti i giorni”

Cristiano Biraghi: “Sono orgoglioso di incontrare i bambini della Junior TIM Cup. Il calcio, così come tutti gli sport, unisce e insegna a stare insieme. Per raggiungere alti livelli bisogna essere delle brave persone fuori dal campo e credere nei propri sogni, come me che adesso indosso la maglia dell’Inter, la squadra nella quale sono cresciuto.”

Domenica 9 febbraio, invece, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita del derby Inter-Milan: le squadre dell’Oratorio San Pio V di Milano e dell’Oratorio Kolbe di Milano saluteranno i calciatori all’ingresso in campo per il riscaldamento e consegneranno ai capitani di A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano il gagliardetto della Junior TIM Cup.

Il progetto Junior TIM Cup torna in campo, come per le precedenti edizioni, grazie ad un fondo nel quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal Giudice Sportivo durante il corso della stagione sia il contributo di TIM nel ruolo di title sponsor del torneo.

Per vivere insieme alla Junior TIM Cup le emozioni della stagione 2019-2020 basterà i canali Facebook, Instagram e Twitter di Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano o l’hashtag #juniortimcup.

