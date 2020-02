Rozzano. Humanitas, il collegamento con l’ospedale è garantito

Ai cittadini è assicurato il collegamento con l’ospedale dai mezzi pubblici, nonostante la navetta Humanitas non effettui più le due fermate cittadine. L’amministrazione comunale sta predisponendo una misura di rimborso del costo del biglietto ATM per le fasce più deboli.

Rozzano, 6 febbraio 2020 – La soppressione delle due fermate cittadine della navetta Humanitas non intacca il collegamento con l’ospedale, servito dal trasporto pubblico con il tram 15, che grazie al prolungamento ha il nuovo capolinea in via Guido Rossa, e dall’autobus 220. Lo ribadisce con fermezza l’amministrazione comunale.

Dai primi di febbraio il servizio bus navetta che collega ogni giorno piazza Abbiategrasso a Milano con l’ospedale rozzanese non effettua più le due fermate in via Orchidee e in piazza Madre Cabrini a Rozzano. Dai rilevamenti effettuati, sia dal Comune di Rozzano che da Humanitas, il numero dei passeggeri era decisamente esiguo.

Al fine di integrare la differenza del costo del biglietto, che per l’utilizzo della navetta era di 0,50 centesimi e con i mezzi pubblici invece è di 1,60 euro, l’amministrazione comunale sta predisponendo una misura di rimborso per gli over 70 e per le fasce più deboli, che possono dimostrare di aver effettuato una prestazione medica presso l’ospedale.