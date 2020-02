Auto si ribalta nella lungo la Tangenziale Nord, grave 28enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2020 – Stanotte, intorno alle ore 01:00, lungo la Tangenziale Nord A52, in direzione Nord, all’altezza del km 10, il conducente del mezzo ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi. Feriti i due occupanti: un uomo, M.M., di 28 anni, dopo esser stato intubato, è stato portato in codice rosso all’Ospedale San Raffaele di Milano con un grave trauma cranico e all’addome, mentre, un altro ferito, C. L., residente a Colmo è stato portato in ospedale in codice verde.

Redazione