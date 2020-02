M1: sospesa tra Pagano-Lotto e Pagano-Gambara

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 20202 – La circolazione nella tratta tra Pagano e Lotto, per permettere al pronto intervento di risolvere un inconveniente tecnico sulla linea. La tratta sospesa e’ servita da bus sostitutivi, in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico.

Alternative bus:

bus 67 tra Pagano e piazzale Tripoli

bus 90 da Tripoli a Lotto.

I treni stanno viaggiando nelle tratte:

Sesto-Pagano

Bisceglie – Sesto FS

Lotto-Rho Fieramilano

In queste tratte, la circolazione può risentire dell’interruzione lungo la linea, con treni rallentati.

Se viaggiate su M5 e dovete cambiare con M1 verso il centro città, considerate stazioni alternative a Lotto.

Redazione