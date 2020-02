(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2020 – Stamane, alle ore 07:38 in via della Moscova, un uomo di 35 anni,

N. L. ,è rimasto schiacciato tra muro e camion durante manovra del mezzo pesante, riportando gravi ferite quali un

un trauma alla testa, al torace e all’addome. Dopo esser stato soccorso è stato trasportato in codice rosso al Niguarda.

V. A.