POLIZIA LOCALE. CONTROLLATE IN PIAZZA DEI MERCANTI TRENTA PERSONE

Operazione nata dalla collaborazione con le attività commerciali e gli uffici presenti sull’area

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2020 – A seguito di una serie di confronti con le attività e gli uffici che si affacciano su piazza dei Mercanti, si è tenuta oggi un’operazione della Polizia locale, coordinata dal Comando Decentrato 1 e finalizzata all’identificazione e al controllo di soggetti che si ritrovano quotidianamente in questa area e che spesso arrecano disturbo sia alle attività sia alle persone di passaggio.

L’operazione ha coinvolto agenti e ufficiali, in borghese e in divisa, del Decentramento 1, del Nucleo Antiabusivismo, del Nucleo Contrasto Stupefacenti e dell’Unità Cinofili, che si sono occupate di chiudere gli accessi, presidiare l’interno dei locali che si affacciano sulla piazza e controllare circa trenta persone presenti. I controlli, iniziati alle 15.30, si sono poi spostati sul Sagrato del Duomo, dove sono state controllate un’altra decina di persone. Tre le persone portate al fermo per identificazione, poiché sprovviste di documenti.

Le operazioni di presidio e controllo della piazza dei Mercanti proseguiranno anche nelle prossime settimane.

