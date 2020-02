Cesano Boscone. Ulteriori misure di sostegno per i servizi di pre e post scuola

Cesano Boscone (20 gennaio 2020) – L’Amministrazione continua a sostenere l’utilizzo del pre e post scuola. Anche quest’anno, infatti, per attivare il servizio è stata sufficiente la richiesta di una sola famiglia. “Vincolare – ha commentato l’Assessora alle Politiche per l’Istruzione Ilaria Ravasi – l’attivazione di questo servizio ad un numero minimo di richieste penalizza alcune famiglie, soprattutto quelle che risiedono nelle zone più periferiche, dove magari è minore la presenza di genitori entrambi lavoratori. Il rischio è di produrre uno spostamento dalla scuola più vicina verso altre scuole, dove invece il servizio è storicamente presente. Se c’è anche solo un nucleo familiare che ha bisogno dell’estensione dell’orario scolastico, noi intendiamo assicurare l’aiuto di cui necessita”.

L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un’ulteriore misura di sostegno, questa volta di natura economica, attraverso una riduzione media del 20% delle tariffe per tutte le fasce ISEE superiori ai 6.000 Euro. Di conseguenza, la fascia massima passerà da 47 a 35 euro al mese per il prescuola e da 71 a 60 euro al mese per i giochi serali, mantenendo la possibilità di presentare la dichiarazione ISEE per usufruire delle tariffe agevolate. Infine, è stato predisposto il dimezzamento della tariffa nei mesi in cui il calendario scolastico preveda meno di 10 giorni totali di funzionamento del servizio (settembre e giugno).

Ad oggi, le iscrizioni al servizio mostrano una crescita costante: sono passate dalle 80 relative all’anno scolastico 2015/16, alle 119 dello scorso anno, fino alle 141 attuali, a dimostrazione dell’impatto positivo che le decisioni dell’Amministrazione comunale hanno avuto sulle famiglie.