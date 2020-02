Il fascino delle slot machines online: i dati in Italia e i vantaggi

Milano, 8 febbraio 2020 – Da quando il mondo digitale ha cominciato a diventare una parte essenziale della nostra vita, la quotidianità non è stata più la stessa. Oggi sono infatti diverse le operazioni che svolgiamo in rete e in remoto, grazie alla grande disponibilità di servizi online. Basti pensare alla crescita di servizi come lo shopping digitale, che ormai avviene sempre di più da mobile, o alla possibilità di richiedere l’aiuto di un professionista a domicilio per qualsiasi problema in casa con una semplice ricerca su Google. Tra i tanti settori che hanno risentito particolarmente di questi cambiamenti quello del gioco d’azzardo è sicuramente uno dei più interessanti, dato che giochi come le slot vengono sempre più spesso usufruiti tramite la rete. Dato che l’Italia viene quindi considerata come il paese delle macchinette, non potevamo non approfondire questo tema.

Fenomeno slot online: perché piacciono agli italiani?

Ci sono diverse ragioni che spingono gli appassionati del nostro paese verso le macchinette in versione telematica. Per prima cosa, abbiamo la certezza di giocare a videogiochi sicuri al 100%: se la piattaforma digitale viene autorizzata dall’ADM, infatti, non si corre nessun rischio in termini di truffe e manipolazione del software. In secondo luogo, i casinò online presentano una varietà di macchinette davvero straordinaria. Su portali come LeoVegas, per esempio, possiamo trovare un grande classico come la slot Starbust, insieme a molti altri software che sapranno farci divertire e, allo stesso modo, farci tornare indietro nel tempo. Come se non bastasse, l’assortimento di slot machines viene aggiornato in maniera costante, così da fornire sempre nuove alternative agli utenti.

Quali sono gli altri vantaggi garantiti dalle macchinette digitali? Inutile specificare che possiamo giocarci in tutta comodità da casa nostra, oppure farlo tramite device mobile come i tablet e gli smartphone. Convengono pure da un punto di vista economico, dato che hanno un payout più elevato rispetto a quelle fisiche, fino al 97%. Per non parlare poi della grafica, sembra meravigliosa e in continua evoluzione. Gli effetti speciali dei software di slot sono sempre più avanzati e accattivanti, e riescono a fornire al giocatore un’esperienza di livello altissimo. Alcuni di questi giochi, poi, somigliano a dei veri e propri videogames, che portano il divertimento ad un livello superiore.

L’Italia delle slot machines: i dati nel nostro paese

L’etichetta “Paese delle slot” è più che meritata, perché l’Italia vanta dei numeri davvero elevati, soprattutto se confrontati con quelli delle altre nazioni. Un discorso, questo, che vale sia per le macchinette fisiche, sia per quelle digitali. Noi iniziamo proprio dalle prime, basandoci sui numeri ufficiali del 2019. Secondo le indagini di settore, le slot fisiche (insieme alle varianti videolottery) hanno creato infatti un giro d’affari superiore ai 49 miliardi di euro lo scorso anno. La spesa pro capite è arrivata fino a 815 euro, e le macchinette – da sole – conquistano il 65% del totale dei soldi investiti dagli italiani nel gambling.

Molto interessanti i danti anche per quel che riguarda il comparto digitale: stando al report dell’Osservatorio sul Gioco Online del Politecnico di Milano, le slot telematiche hanno portato a una spesa superiore ai 320 milioni di euro, con una crescita del +41% rispetto agli anni precedenti Pur essendo ancora elevata la forbice con la controparte fisica, in realtà le macchinette digitali rappresentano il vero motore del successo del gambling online.

Che siano fisiche o digitali, gli italiani sembrano avere una vera predilezione per le slot, e i dati non fanno che confermarlo.

L. M.