One Billion Rising lungo il Naviglio a Corsico, il 15 Febbraio, per dire NO alla violenza

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 8 febbraio 2020 – Anche quest’anno Ventunesimodonna porterà One Billion Rising a Corsico, il 15 Febbraio, per dire NO alla violenza e alla discriminazione contro le donne, per affermare la necessità di una cultura del rispetto e per sensibilizzare le istituzioni sul valore dei Centri antiviolenza e garantirne la loro continuità nei luoghi in cui operano con professionalità.

L’evento prevede una passeggiata lungo il Naviglio Grande, di cittadini e cittadine con cartelli inneggianti alla NON VIOLENZA SULLE DONNE, lungo il Naviglio Grande, e che si concluderà con un Flash mob con letture , canti e balli, che coinvolgerà tutta la città.

Redazione