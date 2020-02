Abbiategrasso. Schianto sulla Vigevanese prima del ponte sul Ticino: cinque feriti

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 9 settembre 2020 – Questa sera intorno alle ore 18.30, lungo la Vigevanese, prima del Ponte del Ticino, all’altezza del curvone, un grave incidente tra due auto, ma, la dinamica è in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Cinque i feriti, tra questi anche un bimbo di 6 anni. Carabinieri, Vigili del Fuoco, due automediche e diverse ambulanze, si sono subito precipitati sul luogo del sinistro per soccorrere i feriti.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa al traffico, in quanto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, hanno soccorso i feriti, uno, un uomo di 59 anni, in codice rosso, e gli altri tutti in codice giallo, per portarli negli ospedali della zona.

V. A.