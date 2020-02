Al via la Borsa Internazionale del Turismo a Fieramilanocity: come raggiungerla con i mezzi pubblici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2020 – La Borsa Internazionale del Turismo è in programma a Fieramilanocity da domenica 9 a martedì 11 febbraio. In questa pagina trovate tutte le informazioni per raggiungerla con i trasporti pubblici. Buona visita e buon viaggio.

In metropolitana, fermate Portello M5 o Lotto M1

Per raggiungere la Borsa Internazionale del Turismo scendete a Portello sulla linea M5 oppure a Lotto sulla linea M1.

Mappa della rete metropolitana

Parcheggi di corrispondenza con le linee metropolitane

Se arrivate in macchina da fuori Milano, potete usare i parcheggi che si trovano in corrispondenza delle stazioni della metropolitana.

Mappa e orari dei parcheggi a questa pagina.

La metropolitana si paga anche contactless (ma non i treni)

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcola automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio. Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.

Attenzione: sulle linee S e sulle ferrovie della rete Trenord non è possibile pagare con carta contactless.

Biglietti ordinari o giornalieri, via app e sms

Per spostarsi all’interno di Milano sui mezzi Atm serve un biglietto da 2€, che vale 90 minuti dalla prima convalida nelle zone Mi1-Mi3 e permette di fare, entro la validità oraria, anche più viaggi in metropolitana.

In alternativa, potete comprare un biglietto giornaliero da 7€ che vale 24 ore dalla prima convalida nelle zone Mi1-Mi3 e permette di fare viaggi illimitati.

Potete comprare questi biglietti direttamente ai distributori automatici in metropolitana e nelle rivendite autorizzate.