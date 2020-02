BAREGGIO. INAUGURATO L’AUDITORIUM DOPO I LAVORI DI RESTYLING

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 9 febbraio 2020 – L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha inaugurato ieri sera l’auditorium “Madre Teresa di Calcutta” di via Madonna Assunta dopo i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza.

“Dopo quarant’anni finalmente è stato fatto un restyling di questa struttura – ha dichiarato il sindaco Colombo -. I lavori, durati circa tre mesi, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione delle poltrone, la ritinteggiatura e la messa in sicurezza del palco. Ringrazio gli uffici comunali e tutti gli assessori per l’impegno e l’ottimo lavoro effettuato, grazie al quale abbiamo rimesso a disposizione della comunità, e delle associazioni in particolare, uno spazio sicuro e moderno che mi auguro sia fruito appieno”.

Al termine della cerimonia di inaugurazione si è tenuto lo spettacolo “I testimoni muti” con la fisarmonicista Natalya Chesnova in occasione del Giorno del Ricordo.