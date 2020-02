Bit 2020, inaugurato stand Regione Lombardia. Magoni: 2019 anno di successi

Assessore Bolognini: Lombardia terra di laghi, montagne e città d’arte

Sottosegretario Rizzi ha ricevuto rappresentanti Corpo Consolare

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2020 – “Il 2019 è stato un anno di successo. La Lombardia è una meta privilegiata per il turismo italiano ed internazionale grazie alle sue montagne, ai laghi, alle città d’arte, alle tradizioni e ai percorsi enogastronomici. Un driver fondamentale per l’economia dei territori, un volano per lo sviluppo che sta dando grandi risultati, visto che gli arrivi sino a settembre del 2019 sono stati più di 14 milioni, con una crescita del 5,8% rispetto al 2018, e le presenze hanno toccato quota 36 milioni, con un +7,5%. Un risultato eccezionale reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, territori e operatori di settore”.

È questo il messaggio che ha lanciato l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, all’inaugurazione dello stand di Regione Lombardia alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano fino a martedì 11 febbraio. All’evento sono intervenuti anche l’assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Alan Christian Rizzi, alla presenza di una folta rappresentanza del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia. Allo stand di Regione Lombardia ha presenziato anche il sottosegretario di Stato al Turismo, Lorenza Bonaccorsi.

Sono ben 64 gli operatori lombardi presenti alla Borsa Internazionale del Turismo; professionisti del settore e visitatori saranno accolti dalla Regione in un’area espositiva di oltre 700 metri quadrati brandizzata #inLombardia.

Il sottosegretario Rizzi ha poi ricevuto 25 esponenti del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia in rappresentanza di 16 nazioni: “Nessuna regione al mondo ha tanti consolati quanto la Lombardia, in tutto sono 123. Abbiamo organizzato questo momento importante che ci consente di mantenere i rapporti e sviluppare sinergie con il Corpo Consolare. Un plauso voglio farlo al presidente della Regione Attilio Fontana che di fatto ha avuto l’intuizione di creare questa delega che ha avuto e sta avendo la capacità di aumentare le relazioni istituzionale con tutti i consoli presenti sul territorio della Lombardia”.

Il Decano del Corpo Consolare e console dell’Uruguay Ricardo Duarte ha ringraziato “Regione Lombardia ed il sottosegretario Rizzi per aver avviato un percorso di relazioni importanti, adesso siamo migliorando sempre di più i rapporti economici sociali e culturali tra la Lombardia ed i vari paesi”.

L’assessore Bolognini ha evidenziato che il turismo “è una leva importante per la Lombardia, non solo città, ma anche borghi, laghi, montagna e tanto altro. Il sistema lombardo, anche grazie a Milano, ha un appeal straordinario. Le Olimpiadi possono essere un veicolo strategico per la nostra Regione e la Bit rappresenta un momento di consolidamento e crescita del territorio”.

