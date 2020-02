Cadono calcinacci da ponte lungo la sp 421 a Opera, chiusa e riaperta l’ex statale Valtidone

(mi-lorenteggio.com) Opera, 9 febbraio 2020 – In mattinata, alcuni calcinacci caduti da un ponte che scavalca la sp 421 all’altezza del Comune di Opera, ha portato alla chiusura dell’ex statale in entrambi i sensi di marcia. I controlli dei vigili del fuoco, dei tecnici di Milano Serravalle responsabile del cavalcavia e di Città Metropolitana, responsabile della strada, hanno scongiurato problemi strutturali. Alle 17,15 la strada è stata riaperta e la viabilità è tornata alla normalità.

La dichiarazione del sindaco Antonino Nucera:

“Le verifiche sull’agibilità del ponte a scavalco della Valtidone, all’interno del territorio operese, sono proseguite per ore – ha detto il sindaco Antonino Nucera – fortunatamente, i vigili del fuoco e i tecnici di Milano Serravalle, responsabile della struttura, non hanno registrato nessuna anomalia o problematica strutturale e, nel pomeriggio, la circolazione è tornata alla normalità. Secondo le ricostruzioni, i calcinacci rinvenuti sulla ex statale sono intonaci copri-ferro caduti in seguito ai lavori eseguiti alla struttura nei giorni scorsi. La nostra attenzione e le sollecitazioni che i nostri uffici hanno effettuato nei confronti degli enti responsabili delle strutture che caratterizzano la viabilità di questa zona, sono state particolarmente pressanti: accurate verifiche sono già state effettuate nei mesi scorsi su tutte le strutture. Ciò nonostante, la prudenza non è mai troppa e ben venga che gli enti coinvolgi intervengano e si rendano conto di quanto siano importanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie per la sicurezza di tutti”.

Redazione