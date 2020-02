Il Milano Quanta piega anche Padova: 5-2!

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2020 – Arriva la vittoria consecutiva numero 38 in campionato per l’inarrestabile Milano Quanta: come previsto, contro i Ghosts Padova non è una passeggiata,ma i rossoblu riescono comunque a condurre l’incontro e chiuderlo sul 5-2. “Stavolta – dice coach Rigoni – non siamo stati impeccabili nello sfruttare le opportunità da gol. La partita si è anche un pò innervosita col passare dei minuti, ma siamo stati bravi a mantenere le redini del gioco con relativa tranquillità”.

Milano ha chiuso sul 2-0 il primo tempo: reti di Lettera e Barsanti.

Nella ripresa Francon ha accorciato per Padova, poi il break dei Rinoceronti ad opera di Bellini, Belcastro, Barsanti. Valente ha reso meno pesante il passivo per i veneti nel finale.

Redazione

(Foto di Carola Semino)