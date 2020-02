Milano. Rissa in via Palazzi, due feriti: uno grave

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2020 – Stamane, alle ore 06:18 Milano, in via Lazzaro Palazzi, in zona porta Venezia, nel corso di una rissa, due persone sono rimaste gravemente ferite.

F. Y. un 43enne, con un’ampia ferita al collo da arma da taglio: dall’orecchio alla clavicola, è stato trasportato in codice rosso al policlinico, mentre, E. A. E B., un 47enne, è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo per un trauma facciale. Sul posto è giunta la Polizia che indaga su quanto avvenuto.

V. A.