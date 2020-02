Rogno (Bs): incidente in via Nazionale: un morto e tre feriti di Sellero

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 9 febbraio 2020 – Schianto mortale nella notte nell’alto Sebino, in Valcamonica, a Rogno, lungo la via Nazionale, intorno alle ore 5.20, quando il conducente di una vettura, con a bordo altre tre persone, ha perso il controllo del mezzo. Tragico il bilancio:

C. M., 18enne, residente a Sellero, è stato portato in rosso con elisoccorso Civili di Brescia per un forte trauma cranico.

C. P., 20enne, residente a Sellero è stato portato in codice giallo all’ospedale di Esine

M. M, 21enne, residente a Sellero, è stato portato in codice verde all’ospedale di Esine

Mentre, S. M. 27enne, residente a Sellero è deceduto sul colpo.

V. A.