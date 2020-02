Bollate. LaBolla Teatro. R.OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 ore 21.00

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 febbraio 2020. LaBolla Teatro oltre a Recitare, Suonare, Crescere e Partecipare, Danza!

E lo fa con una protagonista come Claudia Marsicano, Premio UBU 2017 Migliore attrice/performer Under 35.

R.OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazione con il pubblico.

R.OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione.

R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo.

R.OSA è un’esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena.

R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite.

R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua levità.

Costi:

Biglietto intero € 15

Biglietto ridotto € 10 (Under 25, Over 65 e tesserati +TECA)

Spettacolo in abbonamento (3 spettacoli € 25, 5 spettacoli € 40). Fino al 15 febbraio è inoltre attiva la promozione con la palestra VirginActive, che offre agli abbonati de LaBolla Teatro la possibilità di convertire gli ingressi teatrali in giornate gratuite di fitness e benessere nel club Virgin Active Milano Baranzate.

Prevendite biglietti e abbonamenti:

mailticket.it

Ufficio Cultura di Bollate (P.zza A. Moro 1)

L’Orablù Bar (Via Dante 71, Bollate)

I biglietti sono acquistabili anche in teatro la sera dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.

Inizio spettacolo ore 21.00.

E’ attivo inoltre il servizio di Pedibus teatrale, organizzato con la collaborazione dei Gruppi di Cammino di Bollate per favorire la partecipazione agli eventi serali de LaBolla Teatro,

venire incontro alle esitazioni di chi ha timore ad uscire da solo la sera

e favorire occasioni di dialogo e socialità.

Sono previste 6 Linee per andare a LaBolla a piedi in compagnia e, a fine spettacolo,

tornare a casa scambiandosi pareri e impressioni. Una pratica ecologica, sociale, salutare e inclusiva. Per prenotare la propria “fermata”, telefonare all’Ufficio cultura di Bollate, allo 02.35005575.

Informazioni:

LaBolla Teatro – Piazza della Resistenza, Bollate (MI)

info@labollateatro.it – Telefono 02.35005575 – Numero verde 800.474747

Lo spettacolo rientra nel progetto culturale “DAL NULLA A LABOLLA” a cura dell’Amministrazione comunale di Bollate, Accademia Vivaldi – Ist. Mus. Città di Bollate, Nudoecrudo teatro e L’Orablu, sostenuto da Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus.

Un ringraziamento particolare va ai tanti volontari che partecipano alla realizzazione e promozione degli eventi de LaBolla Teatro: ProLoco Bollate, Associazione L’Orablù, Albo dei Volontari della Cultura di Bollate, Gruppi di Cammino.

Redazione