Ceriano L. Giorno del Ricordo: un impegno per tutti. L’invito dell’Amministrazione comunale a non dimenticare

(mi-lorenteggio.com) Ceriano L., 10 febbraio 2020. Si celebra oggi in Italia il “Giorno del ricordo”, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92.

Una giornata che intende commemorare le migliaia di vittime italiane sottoposte a persecuzioni e violenze nelle zone del confine orientale, in Istria, Dalmazia, nel Quarnaro, nelle città di Fiume e Zara, dopo la firma dell’armistizio l’8 settembre 1943 e fino al 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi in cui quei territori furono assegnati alla Jugoslavia.

Si ricorda, in questa giornata, l’orrore delle foibe, cavità carsiche tipiche del territorio, in cui vennero gettate, spesso ancora vive, migliaia di persone.

Dall’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto si ribadisce l’invito a tutti i cittadini a dedicare in questa giornata un momento alla riflessione e al ricordo di quel massacro e di quelle persecuzioni, per adempiere al dovere civile di fare memoria di una delle peggiori pagine della storia d’Italia e di Europa perché tutti possiamo impegnarci affinché questi orrori non si ripetano.

La cerimonia di commemorazione ufficiale del Giorno del Ricordo è unita a quella della Giornata della Memoria (27 gennaio) ed è celebrata, anche quest’anno, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che danno appuntamento a tutti i cittadini questa sera alle 20 in aula consigliare per raccontare l’indifferenza, le testimonianze, il ricordo, attraverso le parole di chi ha vissuto quegli anni e quegli eventi.

V.A.