FOIBE, LUCENTE (FDI): INAUGURATO GIARDINO NORMA COSSETTO A MILANO, ADESSO HA IL RICORDO CHE MERITA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2020 – “Nel Giorno del Ricordo abbiamo inaugurato il Giardino Norma Cossetto in via Einstein 6 a Milano. La giovane studentessa uccisa nell’ottobre del ’43 dai partigiani di Tito, dopo essere stata stuprata, è il simbolo del dramma delle Foibe troppo a lungo colpevolmente dimenticato e negato. Adesso Norma Cossetto ha il ricordo che merita e che meritano tutti coloro che vennero uccisi dai soldati comunisti.

Anche Regione Lombardia ha voluto rendere omaggio al Giorno del Ricordo, organizzando questa mattina in Consiglio la premiazione del concorso riservato alle scuole in ricordo del sacrificio Giuliano Dalmata Istriano. E’ nostro compito rendere giustizia alla verità e vigilare affinché nessuno più neghi il dramma delle Foibe”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia