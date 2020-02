L’Asst Rhodense diventa Centro di Cultura e di Ricerca Infermieristica

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 10 febbraio 2020 -Istituito in Asst Rhodense il Centro di Cultura Infermieristica e di Esperienze di Ricerca fortemente voluto dalla Direzione Strategica. “Il Centro fonda la sua natura nello sviluppo del Nursing Clinico supportato dalle evidenze scientifiche – spiega il Direttore Generale, Ida Ramponi – si pone come elemento di congiunzione tra la formazione accademica e le sperimentazioni scientifiche ovvero come possibile struttura atta a disegnare e condurre studi di ricerca valutando le esigenze sia formative che organizzative”.

“Siamo orgogliosi come professionisti sanitari e come ricercatori, di essere parte integrante di una innovazione che speriamo sia da stimolo per i tanti professionisti, ma anche un riferimento per le Associazioni di pazienti e per le Associazioni di Volontariato, con le quali avviare progetti condivisi – dichiara Annalisa Alberti, direttrice del Centro di Cultura e di Ricerca Infermieristica – Il Centro vorremmo diventasse il luogo fisico per avviare discussioni scientifiche a favore, sempre, di una migliore presa in carico del malato. Il Centro di Cultura Infermieristico contribuirà allo sviluppo delle competenze e al miglioramento delle performance sia dei singoli professionisti che delle équipe professionali impegnate nell’assistenza”.

