LORENTEGGIO. JAMBELLICO 2020 – IL CARNEVALE DEL MONDO ALLA ROVESCIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2020 – Sabato 29 febbraio, in Giambellino l’immaginario si farà spazio tra le mille scadenze quotidiane e per un giorno a regnare sarà la fantasia. Il tema della 7^ edizione del Jambellico, la festa di carnevale organizzata da Dynamoscopio a Mercato Lorenteggio, sarà infatti il “mondo alla rovescia”.

Un omaggio a Rodari, in occasione del centenario della nascita

Nato da un lungo processo di sviluppo di comunità, in un quartiere popolare e multiculturale alla periferia sud-ovest di Milano, il Jambellico è sempre stato un momento di festa in cui la città si faceva mondo. Nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari, si è pensato di trasformare il carnevale in un momento per guardare questo stesso mondo da un’altra prospettiva, come ci ha suggerito di fare lo stesso scrittore e pedagogista con le sue “Favole a rovescio”.

Mostre, laboratorio di maschere e “Il mercato dei saltimbanchi”

La giornata si aprirà con il Jambellichino – Il carnevale dei bambini. Alle 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra “Il favoloso Gianni – Antologia murale in 21 pannelli”, realizzata in collaborazione con “100 Gianni Rodari”. A seguire, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio di costruzione delle maschere a cura di Black Diaspora Art e Centro Irda. Alle 11.00 aprirà la “Gara delle città alla rovescia”, a cura dell’Istituto Comprensivo Narcisi, in collaborazione con Dynamoscopio. Ai bambini e alle bambine della scuola elementare è stato chiesto di realizzare, con l’aiuto delle maestre, dei modellini della loro città ideale, a partire dall’utilizzo di materiale da riciclo, raccolto sia nelle loro case che in alcuni esercizi commerciali della zona. A seguire, spazio al teatro con uno spettacolo messo in scena nell’ambito dell’iniziativa “Il mercato dei saltimbanchi”, festival itinerante di commedia dell’arte nei Mercati Comunali Coperti di Milano, a cura di Atelier Teatro. La mattinata si concluderà con il pranzo diffuso tra i banchi del mercato.

“Cosa volevi fare da piccolo?” e musica con i Mefisto Brass

Alle 19.00 inizia il Jambellico, tra musica, birrette e la gara delle maschere! Se ai più piccoli è stato chiesto di immaginarsi la città del futuro, agli adulti viene proposto di “togliersi la maschera” per travestirsi da ciò che – quando erano piccoli – avrebbero voluto fare da grandi. Di cosa si popolerà il mercato? Astronaut*? Ballerin*? A giudicare i costumi più belli, una giuria popolare composta dagli abitanti del Giambellino. Alle 20, aperitivo tra i banchi con i Mefisto Brass, un quintetto strumentale di musica techno. E per finire, Luca Boffelli Show.

Vota la tua “città alla rovescia” preferita. Come funziona la gara?

Dal 29 febbraio al 7 marzo 2020, all’interno di Mercato Lorenteggio rimarranno esposti i modellini della “Gara delle città alla rovescia”. Ad ogni acquisto a uno dei banchi, i clienti riceveranno un coupon valido per votare il proprio modellino preferito. I più votati riceveranno un premio come sostegno per le attività scolastiche:

1° CLASSIFICATO: ingresso al museo + libri

2° CLASSIFICATO: ingresso al museo + libri

3° CLASSIFICATO: ingresso al museo + libri

Campagna #donaunlibro: librerie indipendenti a sostegno del Jambellichino

Collegata al Jambellichino, il 5 febbraio è partita la campagna #donaunlibro, lanciata l’anno scorso da Gogol & Company e che per questa edizione ha visto l’adesione di altre librerie indipendenti: Oasi del Piccolo Lettore (Via Gabetti, 15); Linea di Confine (Via Ceriani, 20); Libreria Verso (Corso di Porta Ticinese, 40); Libreria Corteccia (Via Bernardino Lanino, 11). L’obiettivo è quello di raccogliere i libri che andranno a comporre i premi della gara. Dal 7 al 26 febbraio, in questi negozi si potrà comprare un libro a scelta da lasciare in cassa, per lettori di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Oltre alle librerie indipendenti, si ringraziano per aver contribuito ai premi: la Biblioteca Lorenteggio, Terre di Mezzo Editore, Carthusia Edizioni, Editoriale Scienza, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, il Civico Museo Archeologico, La Triennale e il teatro Il Trebbo.