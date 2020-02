REGALI DI LUSSO PER UN SUCCESSO ASSICURATO

Milano, 10 febbraio 2020 – Ci sono oggetti che non passano mai di moda, sempre perfetti nella loro originalità, indipendentemente dalle mode volatili del momento. È sicuramente il caso di orologi e gioielli ben fatti, classici o dal gusto più contemporaneo, ma senza dubbio portabili in ogni occasione e durevoli nel tempo.

A Milano, presso il punto vendita Luigi Verga Orologi, è possibile ammirare da vicino la bellezza e la tecnologia di orologi e gioielli delle migliori marche, nella splendida cornice di Corso Vercelli, una delle vie più signorili ed eleganti della città.

Sul sito VergaOrologi.it ci si può già fare un’idea di tutti brand trattati, oltre a consultare l’interessante sezione news, in cui vengono presentati nuovi modelli e collezioni dei brand più prestigiosi, scelti sempre con grande attenzione verso la qualità innanzitutto, ma con un occhio sulle nuove tendenze e l’evoluzione del gusto della propria clientela; nella selezionata gamma di proposte troviamo marchi come Baume&Mercier e Pomellato, per doni che prima ancora di avere un grande valore materiale, hanno una valenza simbolica e sentimentale non trascurabile.

UN REGALO CLASSICO PER LUI

Un orologio Baume&Mercier è garanzia di qualità, grazie alla lunga storia del marchio, che inizia nel lontano 1830 e arriva fino ai giorni nostri sempre con lo stesso standard qualitativo e quella ricerca tesa alla perfezione che rende ogni collezione unica, speciale e ricercatissima.

Rimanendo sul classico che non tramonta mai, non si può non parlare del design raffinato ed elegante del modello Clifton Baumatic della prestigiosa Maison d’orologeria svizzera; questo orologio ha una pregiata cassa in oro rosso 18 carati a finitura lucida, dal diametro di 40 mm, ed è impermeabile a 50 metri. Il movimento di manifattura a carica automatica, certificato cronometro COSC, che offre 120 ore di riserva di carica, presenta una raffinata decorazione, ed è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. L’orologio ha funzione di ore, minuti, secondi, e datario a ore 3. Il quadrante bianco ha indici applicati. È completato da un cinturino in pelle di alligatore nera con fibbia pieghevole.

È un orologio che si adatta trasversalmente ai gusti di uomini amanti dell’orologeria di qualità, attenti sia alla tecnologia sia allo stile, che desiderano avere al polso un segnatempo tradizionale e intramontabile nella sua classicità. Un’eleganza che non conosce stagione.

IL DONO ORIGINALE E CONTEMPORANEO PER LEI

Pomellato, preziosa Maison di gioielli artigianali made in Italy, ha recentemente festeggiato i primi 30 anni di un gioiello iconico, Orsetto, personaggio nato nel 1989 che ha velocemente conquistato l’universo femminile. Si tratta di un elegante e divertente ciondolo a forma di orsetto appunto, che rappresenta a pieno l’originalità di questo marchio, che unisce alla lavorazione artigianale e all’utilizzo di materiali e pietre preziose, un tocco sempre attuale e contemporaneo.

Il dolce ciondolo Orsetto di Pomellato, disponibile in tre misure, è realizzato in oro rosa 18 carati con 30 diamanti (0.2 carati), e si appende alla catena da un orecchio. Allegro e raffinato, ma soprattutto prezioso e pregiato, diventerà sicuramente il suo orsacchiotto preferito.

L. M.