Anthropology Day: l’Università Bicocca porta in piazza l’antropologia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2020 – Giovedì 20 e sabato 22 febbraio l’antropologia protagonista a Milano con passeggiate urbane, laboratori e incontri per adulti e bambini

Più di quaranta appuntamenti tra laboratori, passeggiate urbane e incontri. Dopo il successo della prima edizione italiana, torna a Milano il World Anthropology Day e raddoppia. Quest’anno, infatti, per due giorni, giovedì 20 e sabato 22 febbraio, tanti antropologi saranno presenti in vari punti della città per raccontare al pubblico in che modo il sapere antropologico possa contribuire a migliorare la vita delle persone e a risolvere i problemi delle nostre società. Tra i temi, la famiglia, i cambiamenti climatici, i nuovi media, la scuola, il turismo, le migrazioni, l’arte, l’esperienza del cibo, l’architettura e il corpo.

L’iniziativa è promossa dal corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche ed etnologiche in collaborazione con il dottorato di Antropologia culturale e sociale dell’Università di Milano-Bicocca, con il contributo del dipartimento di Scienze umane per la formazione “R. Massa” e della Scuola di dottorato dell’Università di Milano-Bicocca.

Il programma

La giornata del 20 febbraio si aprirà con un convegno organizzato presso l’Università di Milano-Bicocca dal titolo “Saper fare insieme. Antropologi nel sociale e nel mondo del lavoro”. Antropologi, antropologhe e professionisti del mondo del lavoro introdurranno le due giornate dedicate all’antropologia pubblica attraverso la presentazione delle loro esperienze.

A partire dal pomeriggio del 20 febbraio, si entra nel vivo delle esperienze proposte con una serie di cinque passeggiate in compagnia degli antropologi: un modo originale per scoprire la città e i progetti di antropologia applicata legati ai quartieri di via Padova, via Sarpi, di San Siro e di Corvetto. E in più, una particolare “passeggiata sonora” con le cuffie nelle orecchie per scoprire in che modo la musica trasforma il nostro incontro con lo spazio e le persone che ci circondano.

Tra i quattordici laboratori in programma – occasioni per discutere gli esiti dei progetti degli antropologi sul mondo della scuola, del cibo, del design – è previsto anche un laboratorio radiofonico per bambini.

La manifestazione si chiuderà il 22 febbraio con un evento conviviale con buffet, che si terrà nelle cucine e nei soggiorni di PRESSO in via Paolo Sarpi. A seguire, “Splendor Solis”, performance di Isabella Mongelli che intreccia le questioni del global meltdown, del colonialismo e dell’estinzione.

Tutti gli eventi sono gratuiti; alcuni richiedono l’iscrizione obbligatoria.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono consultabili su: www.anthrodaymilano.formazione.unimib.it.