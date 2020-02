LEGNANO. RADICE: “CON I VERDI CONFRONTIAMOCI E CONDIVIDIAMO”

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 11 febbraio 2020 – Riceviamo e pubblichiano:

Ho letto con estremo piacere la comunicazione dei Verdi di Legnano, di cui condivido i toni ma soprattutto i contenuti.

Rispetto ai temi che vengono posti dai Verdi, l’emergenza ambientale tocca ormai ognuno di noi e riguarda anche la città in cui viviamo, spesso lavoriamo, stiamo con le nostre famiglie e gli amici.

Le scelte amministrative di un comune possono essere dunque determinanti per iniziare a cambiare le cose, come pure la promozione di una cultura della responsabilità nelle scelte quotidiane. Quindi rilancio: non solo confrontiamoci, ma condividiamo idee e progetti, che diventino impegni di entrambi gli schieramenti di fronte a tutti i cittadini. Un buon progetto che si realizza in campo ambientale è un punto a favore della città, non di una o un’altra parte politica.

Legnano 11 Febbraio 2020 Lorenzo Radice