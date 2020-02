Milano. Libri: ‘Starchitecture’ in biblioteca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2020 – L’Ordine Architetti Milano, con la partecipazione del Sistema Bibliotecario Milanese, organizza un ciclo di incontri gratuiti in librerie e biblioteche milanesi con autori

di recenti volumi su design, arte, spazio pubblico, trend sociali, architettura con la partecipazione di critici, giornalisti, docenti.

Il nuovo format itinerante prevede 12 appuntamenti, con l’obiettivo di avvicinare sempre più l’universo della progettazione alla città e ai cittadini stabilendo un dialogo diretto tra scrittori, curatori, pubblico e lettori.

Prossimo appuntamento:

12 febbraio 2020

h.18.00

Biblioteca Dergano Bovisa

via F. Baldinucci 26, MI

STARCHITECTURE. Scene, attori e spettacoli nelle città contemporanee

di D. Ponzini, M. Nastasi, ed. Hoepli

con M. Nastasi, D. Ponzini, M. Biraghi e G. Marinoni, modera S. Galateo

ingresso libero e gratuito

La retorica del ‘Bilbao effect’ è ormai diffusa in tutto il mondo e le città competono nel collezionare architetture spettacolari – raramente messe in discussione nelle loro molteplici implicazioni urbane – , in molti casi prestando scarsa attenzione alla complessità dell’ambiente urbano e alle reali condizioni locali.

Basato su un corpus fotografico originale e sull’analisi critica di dozzine di progetti ed edifici firmati a Bilbao, Abu Dhabi, Parigi, New York e in altri luoghi, questo libro documenta e spiega come la ‘star architecture’ incida sullo sviluppo delle città.

Appuntamenti successivi

A monograph on the state of being more

Moreness, Franzlab, 2019

26 febbraio 2020, ore 19.00 | Libreria Verso

Giancarlo de Carlo & Ilaud. A movable frontier

a cura di P. Ceccarelli, Fondazione Oami, 2019

11 marzo 2020, ore 18.00 | Biblioteca Valvassori Peroni

Mauro Masera fotografo del design italiano (1957-1992)

A. Bassi, C. Masera, Università Iuav di Venezia, Universalia, 2019

25 marzo 2020, ore 19.00 | Libreria Corsocomo10