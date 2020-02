Premio Excellent 2020 – Assegnato al celebre regista Giuseppe Tornatore e al Ministro Luciana Lamorgese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 febbraio 2020 – Due personalità, della politica e della cultura, sul podio dei premiati alla XXV edizione del Premio Excellent 2020“ assegnato a Milano in occasione della BIT-Borsa Internazionale del Turismo: al regista Giuseppe Tornatore, ambasciatore della cultura italiana nel mondo, Premio Oscar e Golden Globe per il miglior film straniero con il film “Nuovo Cinema Paradiso” e al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese “Da prima donna prefetto di Milano a capo del Viminale – è stata la motivazione della giuria – Luciana Lamorgese porta avanti il suo mandato fedele ai valori che l’hanno sempre ispirata, prodigandosi, in particolare, per l’integrazione della diversità e per la sicurezza dei cittadini”. Questa la motivazione con la quale Lamorgese, è stata insignita del Premio Excellent 2020 nel corso della cerimonia di assegnazione a Milano.

In questa edizione, hanno ricevuto il Premio anche il giornalista Vittorio Feltri, e Giorgio Palmucci, Presidente ENIT.

Il riconoscimento è riservato a imprenditori e manager del turismo e dell’ospitalità, ma anche a personalità di primo piano del mondo della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della solidarietà che si distinguono per il loro contributo alla valorizzazione e alla promozione del brand Italia nel mondo.

Novità della venticinquesima edizione è il Premio Excellent 2020 per l’ambiente, assegnato quest’anno ad Accor, realtà del mondo alberghiero impegnata sul fronte dell’ ecosostenibilità. Mentre l’Excellent per la ristorazione di qualità va ad Antonio e Nadia Santini, del Ristorante Dal Pescatore, Santini di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova.

I premiati sono stati scelti da una giuria presieduta da Ombretta Fumagalli Carulli e composta da Achille Colombo Clerici, Magda Antonioli Corigliano, Arturo Bellini, Paolo Biscioni, Stefano Bonini, Claudia Buccellati, Paolo Casella, Jean Marc Droulers, Maria Pia D’Angella, Federico Falck, Guglielmo Guidobono Cavalchini, Ezio Indiani, Mario Mancini (presidente della Communication Agency Master Meeting che organizza il Premio ) Clemente Mimun, Pasquale Spinelli.

Il Premio Excellent è stata anche occasione per radiografare lo stato di salute del turismo in Italia.

Il turismo non sta male . Trademark Italia ha elaborato i dati con riferimento al 2019. Le vacanze dei turisti italiani e dei turisti stranieri insieme contribuiscono a formare un reddito per circa 104mila milioni di euro. Se si considera anche l’indotto si sale a 232mila milioni di euro. Una cifra pari al 13,2% del PIL.

Il settore dà lavoro a 3 milioni 500mila addetti. Il 14,9% della forza lavoro del nostro paese. L’80% di questi lavora nelle aziende ricettive. Aziende che contano complessivamente più di 5 milioni di posti letto.

Chi viene nel bel paese? Nel 2018 l’Italia è stato il quarto paese più visitato nel mondo. Tanti sono i turisti interni. Italiani che scelgono di andare alla scoperta del loro Paese. Perché a volte non serve andare lontano per rimanere senza parole e incantati da tanta bellezza. E tanti sono anche gli arrivi da ogni angolo del mondo. 3,5 turisti su 10, infatti, sono stranieri. E vengono soprattutto da Germania, Francia, Stati Uniti, Cina.

La recente epidemia di coronavirus potrebbe mettere a dura prova il settore del turismo. Assoturismo e Federalberghi lanciano l’allarme. A febbraio 2019 gli arrivi dal paese asiatico sono stati 500mila. Per il 2020 le stime erano maggiori, complice anche il Capodanno Cinese e la Settimana della Moda di Milano. La preoccupazione, oggi, è che l’epidemia che allarma tutto il mondo possa mettere a rischio il settore. Anche se in Italia la situazione è sotto controllo.

B. S.

Foto:

– Giuseppe Tornatore con Achille Colombo Clerici e Mario Mancini

– Luciana Lamorgese con

Achille Colombo Clerici

– Giulia Colombo Clerici Simontacchi con Guglielmo Guidobono Cavalchini, Tessa Gelisio alla premiazione